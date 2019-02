Mit dem „SMS“-Vorgänger schlug Herfurth eine willkommene Schneise in den Schweiger-Schweighöfer-Fitz-Dschungel beliebiger Komödien, weil sie in das Genre tragische Momente schob.

So in „Sweethearts“, dessen Titel täuscht, denn süße Weibchen sind die Protagonistinnen beileibe nicht. Auf der Flucht nach einem Diamantendiebstahl nimmt Gangsterbraut Mel ( Hannah Herzsprung mit antrainierten Muskeln und reichlich Make-up) das Nervenbündel Franny (Herfurth) als Geisel. Von nun an geht’s bergab, Deals wollen nicht glücken und Fluchtbewegungen werden riskant, weil Franny stets unerwartet ins Geschehen stolpert.

Herfurth überzieht die neurotische Nervensäge in einem Maß, dass die Panikattacken ins Groteske gleiten und schon wieder witzig sind angesichts der verblüffenden Wirkung, die sie auf andere auslösen. Ihre Geisel wird zur Geißel. Herzsprung als coole, fiebrige alleinerziehende Mutter mag noch so mit der Knarre fuchteln.

„Sweethearts“ ist Herfurths Tribut an Ridley Scotts Road Movie „Thelma & Louise“, wo Susan Sarandon und Geena Davis der Männerwelt mit ihrem grünen Ford Convertible zu entkommen suchten. Man sieht es an Einstellungen vom grünen Honda bis zum Niemandsland um Berlin. Den Männern (Roland Herzfeld als Hehler, der immer überzeugend intensiv spielende Frederick Lau als Polizist mit Trauma) entkommen sie trotzdem nicht.

Bewertung: 3 von 5 Punkten