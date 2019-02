Die Toten und die Schimmligen

Regisseur Fatih Akin („Tschick“) reproduziert den Siff und Schmodder des Kiez-Milieus der frühen 1970er Jahre ganz hervorragend: In der titelgebenden Kaschemme auf St. Pauli treffen sich die Vollalkoholiker zum Kornsaufen, es sind Abgehängte, die vom Wirtschaftswunder der Nachkriegsjahre nichts mitbekommen haben.

Einer davon ist Fritz Honka – ein buckliger, schielender Werftarbeiter, der schüchtern durch die Gegend schlurft, aber zum Tier wird, wenn er, mit viel Promille im Blut, alte Frauen in seine verdreckte, mit Nippes und Nacktbildchen dekorierte Wohnung mitnimmt.

Vier Frauen brachte der reale Honka um, er verstaute die Leichenteile auf dem Dachboden, kämpfte mit Wunderbäumen gegen den Verwesungsgestank an, bis die Maden irgendwann in die darunterliegende Wohnung tröpfelten.

«Der Goldene Handschuh» erzählt von dem Serienmörder Fritz Honka, der grandios von dem erst 23-jährigen Jonas Dassler gespielt wird.

Bei der Berlinale feierte der Film seine Premiere - und polarisierte.

Nach dem NSU-Drama «Aus dem Nichts» hat Fatih Akin seinen ersten Horrorfilm gedreht.

Der erst 23-jährige Jonas Dassler ("Das schweigende Klassenzimmer") schlüpft mit dicker Maske in diese Rolle des Mörders.

Zwischen Trinkern, Prostituierten und anderen Gestalten der Nacht, kann man einsamen Frauen am Besten näherkommen und ihnen nachstellen.

Im "Goldenen Handschuh" treffen sich die Wirtschaftswunder-Verlierer.

Auf der Berlinale empörten sich viele Rezensenten, der Film weide sich an den Mord- und Zersägeszenen, entwürdige damit die Opfer. Jonas Dassler („Das schweigende Klassenzimmer“) spielt den Serienmörder allerdings so hart an der Grenze zur Groteske, dass man nicht anders kann, als den Film als stilisierten Horrorfilm zu betrachten. Suspense zum Beispiel gibt es kaum, Akin beobachtet lieber in langen, staunenden Einstellungen.

Sehenswert – für die, die’s ertragen – sind in jedem Fall die Kneipenszenen, die, schlagerbeschallt von Heintje und Adamo, ein grausig-pointiertes Bild dieses Milieus aus einer untergegangenen bundesrepublikanischen Epoche zeichnen.