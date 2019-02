Der Hinterzimmer-Machiavelli

Man mag sich durchaus fragen, ob ein Biopic über diesen Mann heute noch zündet – schließlich wirkt die Bush-Junior-Ära gegen die Umtriebe des derzeitigen Amtsinhabers fast harmlos. Regisseur Adam McKay („The Big Short“) aber macht ziemlich schnell klar, um was es ihm geht: Er will zeigen, wie Cheney aus dem Hintergrund mehrerer Präsidentschaften heraus maßgeblich an der polarisierten Politlandschaft der USA mitwirkte.

Kongenialer Hauptdarsteller ist dabei Christian Bale, der sich den Machtpolitiker mit stattlicher Wampe, schleppendem Sprechduktus und schwerfälligem Gang akribisch anverwandelte. Den Golden Globe gab‘s schon dafür, der Oscar könnte nun folgen: Achtmal ist der Film nominiert.

Satirische Revue

„Vice“ folgt Cheney ab den Sechzigern, wie er sich eher zufällig fürs rechte Lager entscheidet, sich dann als Rumsfelds Assistent emporarbeitet, nach Jahren im Kongress Verteidigungsminister unter dem älteren Bush wird und sich später von dessen Sohn (stark: Sam Rockwell) weitreichende Befugnisse als Vizepräsident zuschanzen lässt – bequemerweise auch auf dem Energiesektor: Cheney war Geschäftsführer beim Erdölkonzern Halliburton.

Die Details, die der Film ausbreitet, sind nicht neu, aber in ihrer Raffung erschüttern sie doch, spätestens angesichts der frei erfundenen Anschuldigungen, mit denen Cheney den „War on Terror“ antrieb. Dabei wird auch seine Frau Lynne nicht vergessen, die in Amy Adams‘ Verkörperung Züge einer machtversessenen Lady Macbeth trägt.

So schauerlich-unterhaltsam McKays 131-minütiger Ritt durch die jüngere US-Geschichte ist, so polemisch ist er natürlich auch. „Vice“ (der Titel bezieht sich auf den Vize ebenso wie auf seine Untugend) trägt vor allem in der zweiten Hälfte Züge eines Late-Night-Show-Beitrags. Da wird der Film zur satirischen Revue, die etwas zu selbstgefällig zum eigenen Chor predigt. Die Frage danach, warum aus Cheney dieser Mann ohne Werte wurde, geht darin fast unter.