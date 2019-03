Alles für die Nase

Der Mann mit dem größten Zinken der Welt, der so poetisch schreibt und so unter dem Vorgebirge seiner Riesennase leidet, erlebt zurzeit eine Renaissance. Etwa mit der deutschen Teenie-Rap-Komödie „Das schönste Mädchen der Welt“. Um diesen Cyrano der Bergerac kreist auch die Komödie „Vorhang auf für Cyrano“, die turbulent, temporeich und tänzelnd von der Entstehungsgeschichte des meistgespielten französischen Theaterstücks „Cyrano de Bergerac“ erzählt.

Paris, Dezember 1897. Seit dem Flop seines Versdramas „Die ferne Prinzessin“ und dem Erfolg von Rivale Georges Feydeau leidet Bühnenautor Edmond Rostand (glänzend: Thomas Solivères) an Inspirationsmangel. Mitten in Schreibblockade und Sorgen um unbezahlte Rechnungen der Familie platzt das Angebot des gefeierten Mimen Constant Coquelin (ebenso grandios: Olivier Gourmet, „Der Aufsteiger“), ihm ein Stück zu schreiben. Zeit: drei Wochen.

Was nun anhebt, ist Huldigung ans Dichtertum der feinen Töne, die Handwerkskunst des Theaters und stimmiges Gesellschaftsporträt der Belle Epoque. Rostand schreibt „Cyrano“ in unzeitgemäßen Alexandriner-Versen, eine Herausforderung für die Akteure, von denen er den total unfähigen Jungmimen Jean aufgezwungen bekommt. So wirbelt der Film turbulent zwischen Schreiben im Café bei einer Tasse Verveine, Besetzungsproblemen um die weibliche Hauptrolle der angebeteten Roxane (Mathilde Seigner) und Stottern bei Gönnerin und Theatergöttin Sarah Bernhardt (Clémentine Célarié).

Soweit famoses Boulevard mit tieferen Tönen, überzeugt das Langspielfilmdebüt von Alexis Michalik, 36, mit superben Bildern der Jahrhundertwende. Der Eiffelturm steht zehn Jahre, Bordelle und Kabaretts florieren, die Brüder Lumière präsentieren die ersten bewegten Bilder in dieser Geburtsstunde des Kinos. Paris, ein Fest fürs Leben (Danke, Hemingway!). Die Erzählung mischt derweil virtuos Reales mit Fiktivem, mischt Personen aus dem Stück und Rostands Umgebung und feiert die Illusionsmaschinerien. Michalik ließ sich von „Shakespeare in Love“ inspirieren, wo es um die Entstehung von „Romeo und Julia“ geht. Voilà, jetzt haben die Gallier halt ihren eigenen Geniestreich. Und das alles für die Nase eines Chevaliers mit sanftem Herzen. Sehenswert.