Jordan Peele hat es vom erfolgreichen Comedian zu einem der derzeit spannendsten Autorenfilmer gebracht: Sein Überraschungshit „Get Out“, letztes Jahr mit dem Drehbuch-Oscar ausgezeichnet, erzählte eine Rassismus-Satire als Gruselthriller. Und auch sein neuer Film – eine der am meisten erwarteten Produktionen dieses Frühjahrs – bedient sich dieser Technik. „Wir“ ist bitterböse Gesellschaftskritik, erzählt im Gewand eines Horrorfilms, der, wie der Vorgänger, obendrein ziemlich lustig ist.

Man darf nicht viel verraten über die Story von „Wir“, um das schaurige Vergnügen nicht zu schmälern. Zu Beginn gibt es Szenen mit einem kleinen Mädchen, das sich anno 1986 in einem Spiegelkabinett verirrt. Spätestens der darauffolgende Vorspann, in dem weiße Kaninchen die Zuschauer wie Alice ins Wunderland locken, macht klar: Egal, was das hier ist, es ändert ständig die Richtung und führt auf falsche Fährten.

In der Jetztzeit ist aus dem kleinen Mädchen eine junge Mutter geworden (Lupita Nyong‘o aus „Black Panther“). Mit ihrem Mann (Winston Duke), der Tochter und dem Söhnchen fährt sie in den Urlaub nach Santa Cruz.Abends stehen plötzlich vier Menschen vor der Tür des Ferienhauses: Es sind ihre Doppelgänger! Vater, Mutter, Tochter, Sohn, in roten Overalls, mit Scheren bewaffnet, gespielt von denselben Schauspielern. Wer sie sind? „Amerikaner“, krächzen sie mit brüchiger Stimme.

Was folgt, ist ein irre spannendes Dekonstruktionsszenario, in dem der Doppelgänger-Grusel in die Apokalypse führt.

Bis zum finalen Twist hat Peele dabei noch manche Überraschung in petto. Auch Elisabeth Moss aus „The Handmaid‘s Tale“ spielt mit in diesem beinharten, mit viel popkulturellem Augenzwinkern erzählten Schocker, der sich bald zum allegorischen, aber nie allzu eindeutigen Blick auf ein gespaltenes Land verdichtet. Der doppeldeutige Originaltitel („US“) ergibt dann jede Menge Sinn. Sehenswert.