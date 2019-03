In deutschen Komödien ist nichts so wichtig wie die Läuterung – so auch im Regiedebüt von Alireza Golafshan, das erst ganz schwarzhumorig tut, um gegen Ende dann doch auf die üblichen Pfade einzubiegen. Tom Schilling („Brecht“) spielt einen alerten Finanzmanager, den es buchstäblich aus der Überholspur seines Lebens haut: Er landet gelähmt im Rollstuhl. Um sein in einem Schweizer Safe gebunkertes Schwarzgeld zu bergen, bricht er mit vier Behinderten aus der Rehaklinik und zwei Pflegern (Jella Haase und „4 Blocks“-Star Kida Ramadan) im Kleinbus auf, um die Kohle zurückzuholen: Welcher Zollbeamte würde sie schon verdächtigen? Wie meist in deutschen Roadmovies wechseln sich einige sehr witzige Episoden (vor allem Minichmayr als sarkastische Blinde tut sich hervor) mit nervigen Flachheiten und viel Leerlauf ab – kaum je steht außer Frage, wie es enden wird.