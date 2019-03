Das in den USA gefloppte Remake von Til Schweigers „Honig im Kopf“, das er selbst „mit dem Vorschlaghammer statt eines Skalpells“ (New York Times) inszenierte, recycelt die Story von der flotten Enkelin, die den an Alzheimer erkrankten Opa nach Venedig entführt, verdient wegen der 1:1-Bilder keine neue Kritik, sondern soll in der amerikanisch-britischen Presseschau gewürdigt werden. Alsdann: Dem „fehlgeleiteten Regisseur“ wird „ungleichmäßiger Stil ... durch und durch unglaubhaft“ bescheinigt. Die Reise ist der „Höhepunkt der Absurdität“, Alzheimer wird „anstößig, gefährlich und katastophal“ behandelt. Das Ganze sei „lustig wie eine Wurzelkanalbehandlung ohne Betäubung“. Dem ist nichts hinzuzufügen.