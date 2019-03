Natürlich erinnern die drei Hauptfiguren, um die es in „Wintermärchen“ geht, an die rechtsextremen Terroristen des sogenannten „Nationalsozialistischen Untergrunds“. Das liegt schon an der Konstellation: zwei Männer, eine Frau, verschanzt in einer klammen Wohnung und immer wieder auf Achse, um sich neue Opfer mit Migrationshintergrund zu suchen.

Doch Tommi, Maik und Becky – schonungslos gespielt von Thomas Schubert, Jean-Luc Bubert und Ricarda Seifried – sind eben nicht Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe. Regisseur Jan Bonny („Gegenüber“) wollte keinen Dokumentarismus. Er nutzt die Geschehnisse um die NSU-Täter allenfalls als Hintergrund und Hallraum für ein peinigend radikales Kammerspiel um drei Verlorene, Zurückgelassene, nein: eher sich selbst Zurücklassende, die sich mit freudlosem Sex und sadomasochistischen Psychospielen die Zeit zwischen den Morden vertreiben.

Bonny bleibt dabei strikt bei dieser Innenansicht, zieht kaum je die Kamera in die Totale, selbst der politische Hintergrund bleibt diffus (trotz Lars Eidingers Auftritt als Neonazi-Führungskader). Das ist klaustrophobisch, es schmerzt. Will man das sehen? Soll man das empfehlen? Für einen entspannten Kinoabend taugt dieser harte Tobak nicht – fesselnd ist er dennoch, als Versuch, den psychischen Morast zu kartografieren, aus dem rechter Extremismus wächst.