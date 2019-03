Der Film beginnt mit einer Szene aus dem Höllenkabinett des Spätkapitalismus: In Zeitlupe stolpert da eine übergewichtige Horde halbnackter Schnäppchenjäger in einem Kaufhaus übereinander, um bei einem Schlussverkauf an billige Flachbildfernseher zu gelangen. Damit ist der Ton gesetzt, den Regisseurin Malgorzata Szumowska hier anschlägt: Ihr Blick auf das gegenwärtige Polen im Klammergriff der rechtspopulistischen Regierung einerseits und religiöser Eiferer andererseits ist radikal unversöhnlich. Im Mittelpunkt steht ein Heavy-Metal-Fan, der beim Bau einer gigantischen Jesus-Statue in deren Schacht fällt. Nach der ersten vollständigen Gesichtstransplantation in Europa läuft er mit dem Antlitz eines Toten herum, wird zur Beute schamloser Boulevardmedien, am Ende zum Objekt eines Exorzismus. Doch bei aller unversöhnlichen Gesellschaftsdiagnostik stellt der visuell mit peinigenden Unschärfen operierende Mix aus Drama und Satire (auf der Berlinale 2018 mit dem Preis der Jury ausgezeichnet) viele guten Fragen: Wie wichtig ist das Gesicht im Zeitalter von Instagram? Und wie groß ist die Gier? Sehenswert.