Es sollte der größte Triumph einer brasilianischen Fußballmannschaft werden und endete als schlimmste Katastrophe der jüngeren Sportgeschichte: Am 28. November 2016, auf dem Weg zum Finale der Copa Sudamericana , stürzte über Kolumbien das Flugzeug ab, in dem sich das gesamte Team, alle Betreuer und fast alle Vorstandsmitglieder des Fußballvereins Chapecoense befanden. Fast alle – 71 Passagiere insgesamt – starben. Dieser hoch emotionale Dokumentarfilm der Regiebrüder Jeff und Michael Zimbalist begleitet den Verein in der Zeit danach und zeigt, wie nach dem ersten Schock ein neues Team aus dem Boden gestampft wird, wie die drei überlebenden Spieler um Orientierung ringen, wie demonstrativer Zusammenhalt nicht zwangsläufig zu sportlichem Erfolg führt und wie die neuen, unerfahrene Chefs schließlich einen schmerzhaften, aber nötigen Schnitt ziehen. Die geschickte, nie unpassend manipulative Montage aus Archivmaterial und Reportageszenen trifft mitten ins Herz: „Nossa Chape“ ist eine Tour de Force und der tollste Fußballfilm der Saison (leider wird er erst mal nur noch am Sonntag gezeigt). Sehenswert.