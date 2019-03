An Vorschulkinder und Pferdenärrinnen richtet sich der Animationsfilm „Prinzessin Emmy “ von Piet De Rycker, der auf die Leserschaft des gleichnamigen Magazins zielt. Die achtjährige Emmy Klara von Kandis, die mit Familie und 26 Pferden auf einem Schloss lebt, hat ein Geheimnis: Sie kann mit Pferden reden. In relativ getrennt ablaufenden Geschichten geht es um den Prinzessinnen-Tag, an dem sie in die Gesellschaft eingeführt wird, und um eine Prüfung, will sie nicht die Gabe verlieren, mit den Pferden zu sprechen. Zeichnerisch einfach (alle Pferde sehen gleich aus), erzählerisch für die Kleinsten recht spannend.