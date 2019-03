Regisseur Robert Guédigian ist bekannt für Filme, die alle in Marseille und Umgebung spielen und immer mit seiner Ehefrau Ariane Ascaride und den Schauspielern Gérard Meylan und Jean-Pierre Darroussin besetzt sind. Daraus sind seit 1996 warmherzige sanfte Werke wie „Lady Jane“ entstanden, die Momente des Lebens einfangen, wie es wohl nur in Frankreich möglich ist. In „Das Haus am Meer“ erzählt Guédigian eine Familiengeschichte, in der die Tochter und ein Sohn wegen der Erkrankung des Vaters zum Bruder, der den Vater pflegt, zurückkehren und sich neu finden. Indirekt ergeben sich aus dem wunderschön inszenierten Fluss des Lebens die Themen Generationen, Armut und Klassengesellschaften in Zeiten globaler Flüchtlingsströme wie von selbst. Sehenswert.