„Die sagenhaften Vier“: Im Krimi

Mit dem schönen alten Volksmärchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ hat der Animationsfilm „Die sagenhaften Vier“ nur die Zahl der Tiere gemein, die seit 1953 als Skulptur vor dem Bremer Rathaus stehen. Bei den Brüdern Grimm stolperten die verstoßenen Hahn, Katze, Hund und Esel in eine Räuberhöhle und vertrieben die Diebe, was eine schöne Sozialutopie mit Solidargemeinschaft ergab. Heute geht der Impuls von der verwöhnten und gelangweilten Hauskatze Marnie aus, die Krimiserien sieht und sich durch einen fiesen Trick von Frauchen Rosalindes Bruder allein auf weiter Flur steht. Mit dem neurotischen Hahn Eggbert, dem Wachhund Elvis (ähnelt Tom aus „Ice Age“) und dem Zebra Mambo Dibango (aus „Madagascar“ entsprungen) bildet Marnie eine chaotische Truppe, die die Einbruchsserie in Farmen eines kleinen Dorfes aufklärt.