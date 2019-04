„Wenn Du König wärst“: Fantasy-Abenteuer mit Hintersinn Artus auf dem Pausenhof

Als der 13-jährige Brite Alex (Louis Serkis) mal wieder vom Schulrowdy Lance (Tom Taylor, „Der dunkle Turm“) gejagt wird, zieht er per Zufall ein Schwert aus dem Geröll einer Baustelle. Dass es sich dabei um das sagenhafte Schwert Excalibur handelt, merkt er erst später. Als dann auch noch Merlin in Stonehenge erscheint, klärt sich die Lage: Alex ist dazu auserkoren, als zeitgenössischer Nachfolger König Arturs Britannien vor dem Bösen zu beschützen, einem Bösen, das hier in Gestalt von „Mission: Impossible“-Heldin Rebecca Ferguson daherkommt. Sie spielt, mitunter in der Form eines Drachenmonsters, die Hexe Morgana. Von Gian-Philip Andreas