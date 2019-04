„Ayka“: Alltag in Moskau

Regisseur Sergey Dvortsevoy fängt den alltäglichen Horror nicht nur von Wirtschftsmigranten in beinahe dokumentarischen Bildern ein, deren Gnadenlosigkeit durch den Schneesturm in der Stadt verstärkt werden. Hammerhartes Kino, ausgezeichnet als Bester Film in Cottbus und mit dem Darstellerpreis für Yeslyamova in Cannes. Sehenswert.