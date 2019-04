Das heißt: Mit viel Wiener Schmäh und schrägen Momenten in jeder Szene erlebt man, wie der junge Paul (toller Newcomer: Valentin Hagg ), Sohn des zum Katholizismus konvertierten Wiener Zuckerbäckers (für Nicht-Österreicher: Süßwarenfabrikant) Roman Silberstein (überragend: Karl Markovics, „Die Fälscher“) zwischen wohlhabender Familie mit eigenem See und bitterbösen Jahren im jesuitischen Internat heranwächst.

magischer Realismus

In diesen Welten, wo Zuneigung ein Fremdwort ist, der tyrannische Vater sich aus der nationalsozialistischen Vergangenheit in Opiumsucht flüchtet und in Hassliebe mit der schönen Mutter (Sabine Timoteo) lebt, flüchtet sich Paul in Traumwelten. Das ist umso nötiger, als ihn auch im Internat die gnadenlose Härte der Patres trifft. Paul entkommt, weil er sein Motto „Werde nicht wie alle, die du nicht sein willst“ verwirklicht, zunächst nur im Traum. Nicht immer einheitlich inszeniert, flirrt der magische Realismus Hellers („Roncalli“-Gründer) durch die Bilder. Apart.

