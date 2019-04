Bürokraten sind seine Spezialität, Nazi- und Stasi-Funktionäre spielt er so schön schmallippig wie kaum ein Zweiter. Zuletzt war er in den US-Produktionen „Wonder Woman“ und „Better Call Saul“ zu sehen – in wichtigen Nebenrollen.

Nun ist er endlich mal in einer Hauptrolle zu sehen: Brütend, gewichtig, melancholiesatt spielt er in „Atlas“ den in die Jahre gekommenen Möbelpacker Walter, der in einem renitenten Mieter (Albrecht Schuch, „Bad Banks“), der sich einer Zwangsräumung widersetzt, seinen einst von ihm im Stich gelassenen Sohn erkennt. Die Themen Gentrifizierung, Mietenwahnsinn und Clan-Kriminalität, um die es hier geht, reißt Regisseur David Nawrath in seinem stilbewussten und gekonnt dunkelatmosphärigen Spielfilmdebüt sicher etwas unterkomplex an; wie Bock aber ganz langsam durchscheinen lässt, was mit Walter los ist, und dann plötzlich zur Tat schreitet, das entfaltet eine beachtliche Wucht.

