Welpe Rex ist ihr Liebling, nervt als Hunde-Diva Prinz Philip und wird von Kumpel Charlie beim Ausflug in London von der Brücke gestoßen. Er landet in der Welt der Straßenköter und gerät in ein „Susi und Strolch“-Abenteuer mit Spaniel-Dame Wanda, die mit Bulldogge Tyson liiert ist.

Zeichentechnisch liegt „Royal Corgi“ zwischen „Pets“ und gemalten Theaterkulissen, die Erzählung ist anfangs temporeich und nimmt sich später Zeit für Tierfreundschaften, wenn es gilt, Rex zurück in den Palast zu bringen. Überflüssig und unwitzig ist der Staatsbesuch des tölpelhaften US-Präsidenten, der mit einer läufigen Hündin erscheint.

Mit acht Minuten zu lang, gehört sexuelle Belästigung nicht in einen Film für die Jüngsten. Ansonsten: „Dog Save the Queen“.