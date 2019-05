„Der Flohmarkt von Madame Claire“: Trödeliges Märchen um Lebensbilanzen

Madame wird gespielt von einer leibhaftigen Kino-Ikone, die als Ausdruck zeitloser Eleganz und ewiger Schönheit galt. Rund 60 Jahre Filmarbeit trägt Madame Catherine Deneuve , („Belle de Jour“) auf ihren Schultern, und sie allein trägt auch den verworrenen Film „Der Flohmarkt der Madame Claire“, der im Original treffender „Die letzte Dummheit von Claire Darling “ heißt und nach dem gleichnamigen Roman entstand, der auf die wohltemperierte Leser- und Zuschauerschaft jener zielt, die sich wie Madame Claire halt einen Flohmarkt vor ihrem Haus leisten können.

Also verkauft Madame Claire Tiffany-Lampen, Gemälde und Bucheditionen und den wertvollen Kitsch der über die Jahrzehnte angesammelten Objekte für eine Handvoll Centimes, bemerkt aber nicht, dass die Meute der neugierigen Käufer das in Möbeln versteckte Altgeld an sich rafft, und pafft ihre – wie sie glaubt – letzten Zigaretten. Soweit, so trödelig, so fahrig. Damit ein wenig Dramatik in den Film gelangt, eilt Madames Tochter Marie (Deneuves Tochter Chiara Mastroianni) nach zwanzig Jahren gewollter Trennung herbei und stellt Mutter zur Rede.

Das hätte samt all den Assoziationen, die mit alten geliebten Gegenständen einhergehen, eine schöne Lebensbilanz werden können. Warum sammelte Claire so leidenschaftlich? Was hat sie angetrieben? Kurze Rückblenden (Verlust von Mann und Sohn) geben keinen Aufschluss.

Zu viel Oberflächliches Gerede

Der dritte Spielfilm von Regisseurin Valérie Bertuccelli, die mit „Seit Otar fort ist“ liebevoll alte Damen in einem georgischen Dorf porträtierte und mit dem Familiendrama „The Tree“ scheiterte, trudelt leider an der Oberfläche, lässt die Themen Verlust, Trauer, Alter und Sinnsuche unbeachtet.

Zu viel Trödel, zu viel leeres Gerede. Am schlimmsten: Als der Film gedreht wurde, zog ein Jahrmarkt ins Dorf, der Bertuccellis Aufmerksamkeit ablenkte. So wurde der Trubel samt Feuerwerk zum Nebeneffekt. Madame Deneuve, der man immer gern zusieht, bleibt auf der Strecke. Da ging es kürzlich ihren Kollegen Eastwood („The Mule“) und Redford („Ein Gauner & Gentleman“) besser. Für Madame bleibt eine Runde allein im Autoscooter.