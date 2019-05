„Der Flohmarkt von Madame Claire“ Trödeliges Märchen um Lebensbilanzen

Madame hat schlecht geträumt. Und das gleich zweimal in einer Nacht. Madame sieht darin Vorzeichen des Endes und glaubt, sie werde heute sterben. Also inszeniert Madame das Ende so, wie es sich im Film (und im Leben?) eine wohlhabende Witwe und Antiquitätensammlerin in Südfrankreich vorstellen mag. Sie organisiert mit der Dorfjugend vor ihrem Landhaus einen Flohmarkt: Alles muss raus! Von Hans Gerhold