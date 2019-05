„Im Netz der Versuchung“: Film noir

Nanu, ein Film noir im Jahr 2019? Immer wenn sich in der Monokultur des Unterhaltungskinos von heute, zwischen Marvel-Manie, Fortsetzungsflut und Elyas-M‘Barek-Plotten, ein Regisseur findet, der mal was ganz anders macht, sollte man eigentlich vor Freude aufjauchzen.

Regisseur Steven Knight ist so einer: Vor sechs Jahren ließ der Brite seinen Star Tom Hardy in „Locke“ 90 Minuten im Auto telefonieren (höllisch spannend!), und jetzt unternimmt er das Wagnis, eine Hommage an Hollywoods Schwarze Serie mit ihren von Bogart, Bacall, Mitchum & Co. bevölkerten Figuren zu nehmen, um nach zwei Dritteln Laufzeit urplötzlich die Richtung zu wechseln. Der Film wird zum Meta-Film und endet wie eine Folge der Serie „Black Mirror“. Ungläubig reibt man sich die Augen ...

Was die Beteiligten von dieser kühnen Vision hatten: nichts. Der Film war in den USA ein Mega-Flop, die Stars zofften sich mit dem Verleih, der das Werk angeblich falsch beworben habe. Zudem schlugen die Kritiker mit brutaler Härte auf das Werk ein. Zugestanden, wirklich gut ist es nicht, die Kollision der Genres hält einer näheren Überprüfung kaum stand. Doch dass sowohl Kritik und Publikum inzwischen derart ablehnend auf Filme reagieren, die sich gängigen Schemata verweigern, ist keine gute Nachricht.