„Hole in the Ground“: Guter Grusel

Wenn ein Film im Spiegelkabinett eines Rummelplatzes beginnt, verheißt das nichts Gutes. Diese Lektion konnte man unlängst schon im Grusel-Geniestreich „Wir“ lernen. Auch in diesem Kinodebüt des Iren Lee Cronin läuft die Sache alsbald aus dem Ruder. Die junge Mutter Sarah (faszinierend gespielt von Seána Kerslake aus „Ein Date für Mad Mary“) zieht mit ihrem kleinen Sohn Chris in ein Häuschen mitten in den irischen Wäldern – offenbar auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Mann. Hinter dem Haus klafft im Wald eine mysteriöse Senkgrube, und bald scheint Chris sein Wesen zu verändern. Wurde er vom Loch verschluckt und durch ein Wechselbalg ersetzt? Oder verliert Sarah den Verstand? Lee Cronin bedient bekannte Horrorfilm-Motive zwischen Stephen King, „Poltergeist“, „Hereditary“ und vor allem „The Babadook“, und obgleich er nicht ganz an diese Vorbilder herankommt, baut er gekonnt beträchtliche Spannung auf, die erfreulicherweise mal ganz ohne ironische Brechung auskommt. Wunderbar zudem: Kati Outinen, Star diverser Aki-Kaurismäki-Filme, und James Cosmo (Veteran der „Game of Thrones“-Nachtwache) spielen die wunderlichen Nachbarn. Für den Zwischendurch-Grusel bestens geeignet!