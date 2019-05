Zwei Filme um Körperkraft und Kampfsport. „Mater Z – The Ip Man Legacy“ knüpft an die „Ip-Man“-Trilogie an, die bei uns auf DVD erschien, während Wong Kar-Wais Meiterwerk „The Grandmaster“ (mit Tony Leung als Ip Man) im Kino lief. Diesmal geht es um Cheung Tin Chi alias Mater Z (Max Zhang), der nach der Niederlage gegen Ip Man friedlich leben will, aber durch einen Drogenboss (Dave Bautista) zurück in den Kampf gezwungen wird. Mit Michelle Yeoh und Tony Jaa in Gastauftritten. Für Freunde von Martial-Arts-Kunst.