Diesmal geht es um Cheung Tin Chi alias Mater Z ( Max Zhang ), der nach der Niederlage gegen Ip Man friedlich leben will, aber durch einen Drogenboss (Dave Bautista) zurück in den Kampf gezwungen wird. Mit Michelle Yeoh und Tony Jaa in Gastauftritten. Für Freunde von Martial-Arts-Kunst.

Obwohl das Plakat prominent mit ihm wirbt, hat Produzent und Actionstar Dwayne Johnson in „Fighting with My Family“ nur zwei Kurzauftritte in dem von einer Doku inspirierten Spielfilm über eine englische Wrestling-Familie, aus der Catcherin Saraya Bevis unter dem Künstlernamen Paige zu Star und zweifacher Titelträgerin wurde, bevor die Wirbelsäule nicht mehr mitmachte. Die Knochen halt.