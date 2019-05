Filmstarts der Woche „Aladdin“: Drei Wünsche frei

Man mag über die Herrschaft des Disney-Konzerns, der mit Pixar, Marvel und Fox rund 80 Prozent des Weltfilmmarktes bedient, Sorgenfalten bekommen. Aber eines muss man den Machern lassen: Sie verstehen ihr Handwerk. Das zeigt der Film „Aladdin“ mit Will Smith als Flaschengeist. Was die Kino-Neustarts der Woche sonst noch so bringen? Unsere Film-Experten verraten es. Von Hans Gerhold