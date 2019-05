Filmstarts der Woche „All My Loving“: Geschwister in der Krise

Regisseur Edward Berger ist ein Phänomen, das noch viel zu wenige Zuschauer kennen: Nach frühen Filmen schwenkte er bald aufs Inszenieren von Qualitätsserien um, inzwischen dreht er in den USA erfolgreiche Publikums- und Kritikerhits wie „The Terror“ und „Patrick Melrose“. Dass es ihm um mehr geht, zeigt er in stillen Herzensprojekten wie „All My Loving“, der jetzt neu in den Kinos ist. Von Gian-Philip Andreas