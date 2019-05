Jana braucht ein Spenderherz. Nach einem Jahr Suche hat sich immer noch keines. Da wendet sich Vater Micha (Christoph Bach) in „Das Leben meiner Tochter“ an einen illegalen Organhändler und riskiert erneut das Leben der Tochter. Der Film von Regisseur Stefan Weinert will für das Thema Organspende sensibilisieren. Im Rahmen einer Kinotour mit Podiumsgespräch werben die Macher am 2. Juni in Münster dafür mit der Band The Dandys und Vertreterinnen von UKM und SOS Studenteninitiative Organspende.