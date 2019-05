„High Life“: Lautlos im Weltraum

Im rätselhaften Science-Fiction-Drama „High Life“ der französischen Regisseurin Claire Denis (73; „Trouble Every Day“) steuert ein Raumschiff ohne Kurs durchs All, nachdem der Kapitän (Lars Eidinger für etwa zwei Minuten) gestorben ist. An Bord der offensichtlich gescheiterten Mission mit Strafgefangenen, die Energiequellen finden sollten, befinden sich auch Wissenschaftlerin Dr. Dibs (Juliette Binoche mit bodenlangem Haar) und der sich um seine kleine Tochter kümmernde Astronaut Monte (Robert Pattinson, geschoren wie ein Mönch auf Valium).