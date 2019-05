Ganz gütig, sympathisch und freundschaftlich verbunden wirkt die Mittvierzigerin – bis sich die Dinge, nun ja: ins Gegenteil wenden. Sue Ann , die von allen nur „Ma“ genannt werden möchte, lässt sich nicht mehr abschütteln, erst allmählich erfährt man, welche Rechnungen sie noch offen hat.

Juliette Lewis (25 Jahre nach ihrem Kult-Auftritt in „Natural Born Killers“) entpuppt sich dabei als ihre Nemesis. Regisseur Tate Taylor, der Octavia Spencer in „The Help“ berühmt machte, versteht es zu Beginn gut, mit leisen Irritationseffekten eine bedrohliche Grundstimmung aufzubauen; als Sue Anns Psychopathie vollends durchbricht, regrediert der Film allerdings zum Standard-reißerischen Rache-Horror, dem es an Protagonisten mangelt, um die man sich sorgen könnte. Teenie Maggie (Diana Silvers) und ihre Freunde sind dafür schlichtweg zu öde.