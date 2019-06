Film der Woche "Men in Black – International": Flotte Sci-Fi-Komödie mit sprechender Schachfigur

Das hatte das Franchise um die smarten Maßanzugträger, die „Men in Black“ dringend nötig: Es müssen in Zeiten globaler Entwicklungen und ethnischer Ansprüche die „Men and Women in Black“ an die Front der Abwehrkämpfer gegen den „Abschaum des Universums“. Von Hans Gerhold