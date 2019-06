Konzentriert auf die frühen Jahre des britischen Oxford-Professors, dessen Fantasy-Romane „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ zu den populärsten Büchern des 20. Jahrhunderts werden sollten, hätte der Film im Grunde das Porträt eines jungen, unbekannten Intellektuellen werden müssen: J. R. R. Tolkien wächst auf dem (Auen-)Land auf, wird früh zum Waisenkind und Protegé eines Pfarrers ( Colm Meaney ).

An der Elite-Uni in Oxford lernt er drei Kommilitonen kennen, zu denen er eine tiefe Freundschaft aufbaut; sein Interesse für germanische und nordische Mythologie, für echte und dann selbst erfundene Sprachen bildet den Keim der später von ihm aufgefächerten Erzählwelt. Schon mit 16 lernt er zudem seine spätere Frau Edith (Lily Collins aus den „Chroniken der Unterwelt“) kennen.

Klingt nett, aber nicht besonders aufregend – weshalb sich Karukoski und seine Autoren ans große Erklärwerk machen. Aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs blenden sie zurück, deuteln die College-Kumpels zu den „Gefährten“ aus dem „Herrn der Ringe“ um, machen das Schlachtfeld an der Somme (1916) zur Vorlage von Mordor. Außerdem lassen sie Drachen über die Verheerungen fliegen, begleitet von symphonischer Pathosmusik.

Spätestens hier wirkt das so, als solle unbedingt an das angedockt werden, woran heutzutage die meisten denken, wenn sie an Tolkien denken: die sechs Verfilmungen von Peter Jackson. Ein eher krampfhaftes Bemühen. Leider trägt auch der merkwürdig ausdruckslose Nicholas Hoult („Mad Max – Fury Road“) dazu bei, dass dieses Biopic an seinen Ambitionen scheitert.