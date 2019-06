„O Beautiful Night“: Berlin-Film noir

So stylish sah Berlin im Kino lange nicht mehr aus: In bunten Neonfarben, mit barocken Vanitasmotiven und dunklen Stadtansichten in allen Abstufungen nächtlichen Blaus hat Langfilmdebütant Xaver Böhm die deutsche Hauptstadt eingefangen. Er erzählt von Juri, einem jungen Musiker (Noah Saavedra, „Egon Schiele“), der sich stets dem Tode nahe wähnt und diesem eines Abends höchstpersönlich in einem Spielcasino begegnet. Der Sensenmann (Marko Mandic, „Im Angesicht des Verbrechens“) stellt sich sogar mit Visitenkarte vor und nimmt Juri mit auf eine nächtliche Tour durch ein dunkelromantisches Berlin, in Peepshows, auf Roussisches-Roulette-Partys. Eine Stripperin (Vanessa Loibl) schließt sich ihnen an. Ist es die letzte hedonistische Nacht vor dem Tode oder der Beginn vom langen Rest seines Lebens? Allzu tief baggert Böhm nicht, die Dialoge kleben oft vor Befindlichkeitskitsch. Dennoch begeistert das Ästhetische, das an das „Blade Runner“ und Nicolas Winding Refns Neo-Noir-Kino, an den frühen Luc Besson oder Scorseses „Die Zeit nach Mitternacht“ denken lässt, auf jeden Fall völlig anders aussieht als das, was man sonst vom deutschen Kino kennt – und deshalb unbedingt einen Blick wert ist.