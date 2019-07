Eine Mutter in Not

Héloise hat drei Kinder, erzieht allein und führt ein Restaurant. Als die jüngste Tochter Jade (Thais Alessandrin, Tochter der Regisseurin, die die vor Jahren selbst aufgenommenen Videos ihres Kindes in den Film eingebaut hat) als Letzte das Haus verlassen und in Kanada studieren will, lässt Héloise per Handy nichts aus, das Nesthäkchen zurückzuhalten, und gerät in eine existenzielle Krise. Ein Mutter-Tochter-Film, der in einigen Szenen berührt und viele Wiedererkennungswerte für Eltern im filmischen Haushalt parat hält. Das Mu-To-Geschwader eben. Na dann. Hübsch.