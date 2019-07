Gefahr am Set

Sängerin Vanessa Paradis, kürzlich noch als lebende Skulptur am Rand der Seine in „Das Familienfoto“ zu sehen, übt sich im Psycho-Thriller „Messer im Herz“ im Paris von 1979 als Regisseurin und Produzentin drittklassiger Pornos. Als Anne von Freundin Lois (Kate Moran), die auch Cutterin ihrer Filme ist, verlassen wird, versucht sie, die Geliebte mit einem hochklassigen Projekt zurück zu holen. Wie in Spike Lees ungleich besserem Thriller „Son of Sam“, der eine Mordserie im New York jenes Jahres thematisiert, geht im Film von Yann Gonzalez („Begegnungen nach Mitternacht“) ein Serienkiller seinen schrecklichen Schlitzer-Weg und dezimiert nach und nach das Filmteam. Anne will ihm eine Falle stellen und beschwört noch größere Gefahr herauf. Die Mordwaffe dieser sehr blutigen und wirren Mixtur aus Giallo-Krimis jener Jahre und grenzwertigen Erotik-Dramen sei aus Gründen von Geschmack und Hygiene nicht genannt. Für hartnäckige Genrefreunde.