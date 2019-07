Fettnäpfe im 13. Bezirk

Chau selbst schrieb am Drehbuch mit, ließ eigene Erfahrungen in Sachen Alltagsrassismus einfließen und richtet einen auch fürs französische Kino ungewöhnlichen Fokus auf die asiatische Community, die sich in Paris im 13. Arrondissement konzentriert, jenseits des Place d‘Italie.

Anhand der von ihm sehr sympathisch gespielten Figur François (sein Name ist Programm) misst Chau das Spannungsfeld aus, in dem sich viele dieser asiatischen Einwanderer oder Franzosen mit asiatischem Migrationshintergrund bewegen: Einerseits wollen sie französischer als die französischsten Franzosen sein, andererseits wird an ihnen vor allem das Exotische betont, erfahren sie bewussten offenen oder unbewussten, „nicht so gemeinten“ Rassismus. Sadoun muss als Kumpel Bruno folglich in jeder Szene mit großem Anlauf in sämtliche vorhandenen Fettnäpfe springen, um diese kleinen oder großen Situationen beispielhaft vorzuführen.

Leider strickten Chau und Regisseur Julien Abraham eine öde Familiengeschichte um diese mal mehr, öfter aber auch weniger witzigen Slapsticksequenzen herum: Da François selbst Vater wird, möchte er sich, auf Anraten seiner Freundin, mit seinem Vater versöhnen. Überraschungsfrei wird dem Finale entgegengeplänkelt.