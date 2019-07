Zum Beispiel werden seit einiger Zeit Updates der hauseigenen Zeichentrickklassiker produziert. Nach „Dumbo“ und „Aladdin“ ist mit „König der Löwen“ allein in diesem Kinojahr schon der dritte Film an der Reihe: Das Original von 1994 zählt zu den beliebtesten Disney-Trickfilmen überhaupt, die erbaulich-konservative Mär vom Löwenjungen Simba, der nach der Ermordung seines Vaters durch den bösen Onkel ins Exil gehen muss, um später sein Herz für Volk, Vaterland und die eigene Identität zu entdecken, war zudem als Musical selbst bei jenen erfolgreich, die den Hamlet-Subtext im Plot nicht erkannten.

Regisseur Jon Favreau, der 2016 bereits das „Dschungelbuch“ in einen Realfilm übersetzte, durfte nun wieder ran. „Realfilm“ ist natürlich ein Quatschbegriff – denn real sind an dieser Neuinterpretation allenfalls die (im Original) prominenten Sprecher von Rapper Childish Gambino (Simba) über Seth Rogen (Warzenschwein Pumbaa) bis hin zu Beyoncé, deren neue Single prominent im Film platziert wurde. Ansonsten handelt es sich hier um die Übertragung aus einem älteren Animationsstil in einen neuen, fotorealistischen.

Darin liegt der Reiz des Films: Wie man mit Simba durch majestätische Steppen- und Bergkulissen streicht, Tierherden durchquert, wie die virtuelle Kamera mal weite Panoramen einfängt, mal tief ins wogende Tierfell fährt, das ist fraglos faszinierend. Fast vergisst man, dass alle Charaktere und Spielorte aus dem Computer stammen. Man staunt über Aufnahmen, die so aussehen, als hätten BBC-Tierfilmer aus dem Schutz perfekter Unsichtbarkeit heraus unter Tieren drehen können.

Das Staunen ist aber auch das Problem des Films, der dem Original deckungsgleich folgt: Vor lauter Verblüffung über das Machbare bleibt der Charme des Originals auf der Strecke. Wo im klassischen Zeichentrickstil die Freiheit der Animation herrschte, ist der Fotorealismus der Neufassung streng an die „Wirklichkeit“ gefesselt; das macht ihn bisweilen seelenlos. Die oscargekrönte Musik von Hans Zimmer und die Songs von Ex-„Rocketman“ Elton John erklingen auch hier, neu arrangiert; den ultimativen Grund dafür, warum es diese Neufassung unbedingt geben musste, liefern freilich auch sie nicht.