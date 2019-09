Film der Woche „Gut gegen Nordwind“: Hübsche Online-Romanze

Die Liebe ist ein seltsames Spiel, das in der hübschen Online-Romanze „Gut gegen Nordwind“ mit einem verdrehten Buchstaben in einer E-Mail beginnt, mit der Emma Rothner (Nora Tschirner) eigentlich nur ein Zeitschriften-Abo abbestellen will. Von Hans Gerhold