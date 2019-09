An den Filmen der „ Rambo “-Reihe kann man idealtypisch den Rechtsruck der US-Reagan-Ära nachvollziehen. Der meisterliche erste Film (1982) war noch unter dem Eindruck der Jimmy-Carter-Jahre entstanden, erzählte vom Vietnamveteranen John Rambo und seinem zum Scheitern verurteilten Versuch, in die Gesellschaft zurückzukehren. Die tumben Rachefantasien aus Teil zwei und drei, in denen Rambo mit US-Patriotenpomp gegen die Schurken der Achtziger – Sowjets und Mudschaheddin – zu Felde zog, waren dagegen peinlich. 2008 folgte ein Nachklapp, der seinen Reiz vor allem aus dem Nostalgiefaktor bezog.

Und jetzt? Lebt Rambo ( Sylvester Stallone , rüstige 73) in einer Höhle in Arizona, auf der alten Familienfarm. Das Beziehungsgeflecht, das „Get the Gringo“-Regisseur Adrian Grunberg entwirft, ist so seifenopernhaft, dass es schmiert und ölt: die mexikanische Farmarbeiterin Maria, die vaterlose Tochter Gabrielle, die sündig-taffe Jounalistin Carmen (Paz Vega aus „Lucía und der Sex“). Dialoge zum Fremdschämen!

Als wär’s ein neuer Teil der Liam-Neeson-Reihe „96 Hours“, wird Gabrielle alsbald von mexikanischen Drogengangstern entführt, die so holzschnittartig gezeichnet sind, als sei dies immer noch ein Videothekenreißer aus den späten Achtzigern und als habe es „Sicario“ oder „Narcos“ nie gegeben. Rambo holt den (Holz-)Hammer raus und begibt sich auf einen Rachefeldzug, in dem die Köpfe rollen und auch sonst wie aufgedreht geschnetzelt, gepfählt und gesäbelt wird. Nach anderthalb Stunden ist Feierabend und Rambo hoffentlich endlich in Rente.

Das Problem: Die Sache mit der Fan-Nostalgie bedient Stallone inzwischen schon ewig („The Expendables“), und seine Rückkehr als Rocky in den „Creed“-Filmen fiel um ein Vielfaches charmanter aus.