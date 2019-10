Der Mythos wird nun auch in diesem mäßig animierten Trickfilm (Regie: Kelly Asbury , „Gnomeo & Julia“) zelebriert. Die „UglyDolls“ leben zufrieden im Örtchen Uglyville, nicht wissend, dass es sich dabei um die Resterampe einer Puppenfabrik handelt, die dorthin all jene „Produkte“ entsorgt, die den gängigen Schönheitsnormen nicht entsprechen. Puppe Moxy findet einen Weg ins „Institut für Perfektion“, wo ein Bösewicht unbedingt verhindern will, dass die „UglyDolls“ doch noch an liebende Kinder geraten könnten.

Die Sei-wie-du-bist-Botschaft ist sympathisch, wird aber in grausig-glatten Songs aufdringlich durchgenudelt: „Anders“ oder „besonders“ ist daran gerade nichts. Und wo im Original zig Popstars von Kelly Clarkson über Janelle Monáe bis Charli XCX zu hören sind, muss man sich im Deutschen mit Bibi Blocksberg begnügen: Lina Larissa Strahl spricht und singt die Moxy.