Zugegeben, die Schärfe ist beeindruckend, und man gewöhnt sich dran – was in diesem Fall fatal ist, denn sobald man sich vom Technischen wegorientiert und auf den Inhalt konzentriert, tritt das Nichts an Handlung umso gnadenloser hervor. Im Grunde erzählt „Gemini Man“ einen abgelederten B-Film-Plot ohne jede Finessen.