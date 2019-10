„Dora und die goldene Stadt“

Am Anfang sieht alles nach einer typischen Kulturschock-Komödie aus: Dora ist mit ihren Archäologeneltern (Michael Peña aus „End of Watch“ und Eva Longoria von den „Desperate Housewives“) im peruanischen Dschungel aufgewachsen, soll jetzt aber in L.A. zur Schule gehen. Zum Glück, muss man sagen, wird die 16-Jährige aber schon bald samt Cousin und zwei Freunden entführt: Böse Schatzjäger wollen, dass Dora sie nach Parapata führt, in jene „Goldenen Stadt“ der Inka also, hinter der auch ihre Eltern her sind.