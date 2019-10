„Parasite“ Meisterlich böse Sozialsatire

Oben, treppauf, in einer spektakulär modernistischen Villa über der Stadt, residiert die vierköpfige Familie Park, und unten im Ort, treppab, in einem von Passanten bepinkelten Kellerloch, haust die Familie Kim, ebenfalls Mutter, Vater, Tochter, Sohn: ohne feste Jobs, ohne Zukunft und, so scheint es, ohne Moral. Nett könnten nur Reiche sein, sagt die Mutter: „Die können sich das leisten.“ Von Gian-Philip Andreas