In der Stadt Santa Clara lebt die 16-jährige Waise Salma, die ihre biologischen Eltern nie kennen gelernt hat. Lange Zeiten ihres Lebens hat Salma damit verbracht, nach Spuren zu suchen, die Hinweise auf deren Identität geben könnten. Alles vergeblich. Da findet sie ein mysteriöses Buch über die Geschichte der Bürger von Santa Clara. Mit ihren Ziehbrüdern tritt sie eine abenteuerliche Reise in das Land der Toten an.

Visuell aufregend gestaltet, voll Farben- und Detailreichtum der Kostüme und Amulette und mit lachenden Skeletten. Ab 6 Jahren denkbar.