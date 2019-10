Weil es aber wohl nie genug Geschichten um den lustig-schaurigen Gruselclan aus New Jersey geben kann, kommt jetzt, rechtzeitig vor Halloween, eine animierte Variante ins Kino – was dem Regieduo Greg Tiernan und Conrad Vernon („Sausage Party“) die Gelegenheit gab, optisch wieder näher an die Original-Cartoons heranzurücken, die Chas Addams ab 1938 für den „New Yorker“ gezeichnet hatte.

So tauchen sie hier alle wieder auf: das Ehepaar Gomez und Morticia Addams, die Kinder Wednesday und Pugsley, Onkel Fester, der baumlange Butler Lurch, der haarige Cousin It und das eiskalte Händchen. Doch trotz (im Original) prominenter Besetzung mit Charlize Theron, Oscar Isaac, Finn Wolfhard, Bette Midler und Rapper Snoop Dogg kommt die Neuauflage etwas lahm, weil viel zu zahm daher. Natürlich waren die Addams-Geschichten immer schon vorwiegend komisch, doch ihre schön makaber, wenn auch schelmische Abgründigkeit machte den Reiz aus.

Die Story des neuen Films, in der es vor allem um die Selbstermächtigung der Addams-Kinder geht (und um eine Fake News verbreitende TV-Prominente mit Trump-Frisur), setzt auf eine banale Versöhnlichkeit, die den Film zwar familienfreundlicher macht, dem (Un-)Geist der Sippe aber zuwiderläuft.