In Zeiten, in denen Handys als „Flugschreiber unseres Lebens“ (Filmzitat) gelten und direkten Kontakt weitgehend ersetzt haben, ist es kein Wunder, dass Smartphones zu höhnischen Objekten der Veräppelung werden. So vor drei Jahren in der italienischen Komödie „Perfetti Sconosciuti“, der elf Remakes folgten, so in Frankreich „Nichts zu verbergen“.