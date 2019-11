Im Genre des Cop-Thrillers ist das Motiv der zwischen den Fronten agierenden Police Detectives ziemlich abgefeiert. Da ist es erfreulich, dass mit Naomie Harris (in der Rolle der Streifenpolizistin Alicia West ) eine weibliche Variante die Initiative und die Knarre ergreift. Alicia wird in „Black and Blue“ Zeuge, wie ein Officer einen unbewaffneten schwarzen Drogendealer tötet. Sie hat das auf ihrer Body-Cam aufgezeichnet, womit der weitere Verlauf vorgezeichnet ist. Hilfe findet Alicia bei Milo (Tyrese Gibson, „Fast & Furious“), einem alten Bekannten, der das Material ins Netz stellen will . . .

Leider entgleitet „Black and Blue“ (blau wegen der Uniformen, schwarz wegen Alicia) durch viele ewig gleiche Verfolgungen seinem Thema der korrupten Cops und wird zum Action-Thriller. Bleibt der Sturmlauf der toughen Streifenpolizistin. Sie wird von Naomie Harris (Miss Moneypenny in „Skyfall“ und „Spectre“) als knallharte Wutfrau gespielt. Zu wenig.