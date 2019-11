"The Good Liar – Das alte Böse": Der Lügner und die Lügnerin

Münster -

Von Gian-Philip Andreas

Helen Mirren und Ian McKellen spielen erstmals in einem Film – ein Grund zur Freude! Doch was zuerst wie eine schön altmodische Betrügerkomödie daherkommt, verzettelt sich bald rettungslos in konstruierten Abgründen.