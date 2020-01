Vor sieben Jahren führte der französische Dokumentarfilm „Das Geheimnis der Bäume“ in brillanten Bildern vor, wie Lebenskreisläufe ursprünglicher Wälder aussehen. Die magische Stimme von Bruno Ganz erklärte, dass Bäume Schmerz empfinden, wie sie kommunizieren und wie sie für Artenvielfalt sorgen. Der im Titel ähnliche deutsche Dokumentarfilm „Das geheime Leben der Bäume“ führt in Zeiten globaler Öko-Panik die Thematik fort.

Regisseur Jörg Adolph folgt dem Förster und Autor Peter Wohlleben (16 Bücher) auf Streifzügen und Reisen von Vancouver nach Schweden und in den Hambacher Forst an die Seite der Demonstranten. Seine berechtigte Kritik an Land- und Forstwirtschaft geht einher geht mit publikumswirksamer Rührigkeit und Leutseligkeit, wenn er sich zu oft selbst in Szene setzt. Seine Thesen sind auch auf Kritik von Experten gestoßen, die ihm Ungenauigkeit vorwerfen. Das Opfer sind allemal die Bäume.