Weihnachten 1999 in einem Dorf in den Ardennen. Der zwölfjährige Antoine (Jeremy Senez), der mit seiner in der Fabrik arbeitenden Mutter Blanche (Sandrine Bonnaire subtil zwischen Ahnen und Wissen) lebt, ist schwer in die ältere hübsche Nachbarstochter Emilie (Margot Bancilhon) verliebt, für die er eine Hütte im Wald baut.