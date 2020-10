Seit einem Vierteljahrhundert ist Moritz Bleibtreu einer der populärsten Darsteller Deutschlands, zu seinen zahlreichen Kinorollen („Ich war noch niemals in New York“) kommen längst auch Auftritte in profilierten TV-Serien wie „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“. Doch auch das war ihm nicht mehr genug: „Cortex“ hat er selbst geschrieben und inszeniert.